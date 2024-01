Kathryn natalbugan kuno sa beauty ni Andrea, mga fans nagbardagulan sa socmed

Sa pagsugod pa lang sa tuig 2024, mura na og gi-sabong sa mga netizens sila si Kathryn Bernardo ug Andrea Brillantes.

Kini human molugwa ang pangan ni Andrea nga apil sa mga Pinay celebrities nga naa sa “100 Most Beautiful Faces of 2023” sa UK-based TC Candler apan wala si Kathryn.

Siya ang nag-una sa listahan sa mga Pinay beauties nga naapil sa maong lista sa kaanyag. Makita ang iyang pangan sa Top 16.

Kauban niya ang laing mga Kapamilya stars nga sila si Ivana Alawi nga nasa Top 21, Janine Gutierrez nga nakasulod sa Top 45, ug si Belle Mariano nga naa sa Top 71.

Apil usab sa lista isip Top 28 ang kanhi Kapamilya actress nga si Liza Soberano.

Ug kay wala man ang pangan ni Kathryn sa maong lista sa kaanyag, nagfiesta og maayo ang iyang mga fans ug social media followers sa iyang bag-o nga achievement.

Dunay migawas karon nga fan-based Facebook page na nakapangan kang Andrea, nga gitwag nila og “pinakamagandang babae sa Pilipinas.”

Matud pa sa ubang fans nga natalbugan niya ang beauty sa Kapamilya star ug Box-Office Queen nga si Kathryn.

Kun mahinumduman usa si Andrea sa mga gibasol sa panagbuwag nila ni Kathryn ug sa iyang kanhi uyab nga si Daniel Padilla.

Ania ang uban sa mga comments sa pagkaapil ni Andrea sa “100 Most Beautiful Faces of 2023” ug mga saway batok kang Kathryn:

“Bakit walang si Katreng?”

“Kumusta naman yung mga bashers na mukhang raisins ang mga mukha? BWAK BWAK BWAK.”

“Maganda na lalo pang sumisikat,, and bata pa…mas aangat ka pa talaga andeng, chill lng lage wag paapekto sa mga mapang husgang tao.”

“Ay, so si Andrea ang pinakamaganda sa lahat?”

“Naungusan na naman ni Andrea ang lahat.”

“Maganda c Andrea noh at bagay SA kanya top16 Kasi cute at maganda sexy bakit yong Di matanggap yon.bakit binabayaran ba kayo ni Katherine Bernardo para ipagtanggol mu Siya fan Lang Tayo Ng mga artistang iniidulo natin kong idol mu Siya Doon SA kanya basta ako Kang Andrea ako.”

“WAY TO GO ANDREA, YOU DESERVE THE TITLE COZ YOU REALLY IS VERY BEAUTIFUL WITH OR WITHOUT MAKE UP!!!K U D O S !!!”

